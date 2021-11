Uomini e Donne, paura per la tronista Andrea Nicole: cosa sta accadendo

Uomini e Donne, paura per la tronista Andrea Nicole: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ultimissime ore

Di recente negli studi di Uomini e Donne si è parlato moltissimo di Andrea Nicole Conte, tronista di questa nuova stagione, e del suo percorso di transizione. Ricordiamo che la 29enne milanese biologicamente era nata uomo. E’ stata la diretta interessata a rivelare la sua storia ed i suoi timori nel corso di un’esterna con il bel corteggiatore Ciprian.

Le parole di Andrea Nicole non sono passate indifferenti al pubblico del longevo talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. La dolce tronista ha rivelato che più volte ha avuto paura di non farcela. “Non mi vergono a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergono. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere”, aveva detto la 29enne.

In ultimo il dispiacere per i suoi genitori che avrebbero scoperto attraverso Uomini e Donne le paure che per tanto tempo l’hanno afflitta: “Mi dispiace che mamma lo scoprirà in questo modo”. Fragilità che sono venute fuori ma che hanno immediatamente conquistato il supporto del pubblico nonché delle dame che erano presenti in studio.

“I figli non sono mai una delusione per i propri genitori. Mai! Sono l’amore più grande”, aveva chiosato Sara Zilli per confortare Andrea Nicole. Ma ecco che a distanza di pochi giorni la ragazza è tornata sulla questione ponendo, questa volta, attenzione sul bel corteggiatore Alessandro: “Ho paura che non sia abbastanza forte”, pensando a quello che potrebbe accadere dopo Uomini e Donne.

Dopo la rivelazione fatta a Uomini e Donne, Andrea Nicole è preoccupata per Alessandro: le sue parole

Andrea Nicole Conte, tronista di Uomini e Donne, ha dimostrato di avere carattere da vendere. La sua rivelazione sul lungo periodo di transizione ha toccato il cuore di tanti. Ma a distanza di pochi giorni la 29enne milanese è tornata sulla questione spostando la sua attenzione sul bel corteggiatore Alessandro: “A volte ho paura che lui non sia abbastanza forte”, sottolineando però che questa potrebbe essere solo una sua impressione.

La Conte ha dimostrato di essere molto protettiva nei suoi confronti e negli studi di Uomini e Donne ha spiegato il motivo: “Per la storia che mi porto alle spalle”, affermando che il suo passato continuerà comunque ad essere presente anche nel futuro, “è qualcosa che si può cancellare”, ha aggiunto Andrea Nicole che tutt’oggi resta indecisa sulla sua scelta: abbandonerà il programma con Alessandro o con il pupillo Ciprian? Staremo a vedere.