Mediaset starebbe pensando ad un evento speciale di Uomini e Donne, in cui potrebbe fare il suo ritorno a Uomini e Donne Giorgio Manetti: l’ex cavaliere romano ha intenzione di corteggiare Isabella Ricci?

Le interviste rilasciate da Giorgio Manetti poco prima dell’inizio di questa stagione di Uomini e Donne hanno sollevato una lunga scia di polemiche. Non tanto per la sua disapprovazione nei confronti dei ritocchini estetici della sua ex Gemma Galgani, ma piuttosto per i complimenti rivolti ad Isabella Ricci, di cui è anche un fan sui social media.

I numerosi like di Giorgio Manetti alle foto di Isabella Ricci non hanno fatto altro che confermare l’interesse dell’ex cavaliere toscano. Entrambi, del resto, sono ufficialmente single in questo momento: anche la dama romana ha confermato l’interesse a conoscere l’ex compagno di Gemma Galgani.

Il settimanale Nuovo Tv ha di fatto confermato tutte le indiscrezioni che circolano riguardo Giorgio Manetti ed il suo ritorno a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci. Secondo i direttore, Riccardo Signoretti, Mediaset starebbe pensando ad tornare in prima serata per dedicare una puntata alla conoscenza fra il “gabbiano” ed Isabella.

Si tratterebbe, però, solo di una puntata. Al momento George non avrebbe intenzione di tornare a far parte dei cavalieri del Trono Over. Resta da scoprire la reazione di Gemma Galgani a questa eventualità. Non ha mai nascosto la sua antipatia verso Isabella, che forse nasce proprio da questa rivalità amorosa.