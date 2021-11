Uomini e Donne, ex tronista racconta le proprie sofferenze: “E’ dolorante”

Ex tronista di Uomini e Donne racconta le proprie sofferenze ai fan: i dolori persistono. Fan in apprensione

Ex volto di Uomini e Donne è diventata mamma bis: parliamo di Rosa Perrotta. La modella ha dato lo splendido annuncio ai suoi fans solo alcuni giorni fa: “Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi: i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi”.

In questo modo l’ex tronista ha presentato il suo secondogenito Mario Achille. Il piccolo di casa Tartaglione-Perrotta, però, ha fatto preoccupare i due neogenitori: dopo il parto Mario Achille è stato messo in incubatrice: “Ma tutto è andato per il meglio”. A distanza di cinque giorni dalla nascita l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata ad aggiornare i propri fans. Rosa ha raccontato di essere in difficoltà, ma scopriamo perché.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, aggiorna i fan: “E’ enorme e dolorante”

A distanza di cinque giorni dalla nascita del suo secondogenito, Mario Achille, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata su Instagram per aggiornare i propri fans. La Perrotta ha così raccontato di essere in difficoltà: “Il seno è enorme e dolorante. Sarà una sesta ed è pienissimo di latte!”.

Ma il dolore al seno non è l’unico problema che starebbe tormentando la bellissima modella. Difatti, oltre al seno anche la ferita del parto le sta dando fastidio: “Tira parecchio”, ha sottolineato Rosa. Infine la neomamma ha mostrato la fascia che indossa sull’addome per tenere ben compresso l’utero. Insomma, per i due neogenitori questo è un momento di grande gioia ma la povera Rosa deve attendere ancora un po’ prima di riuscire a recuperare tutte le forze.