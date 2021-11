Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani in crisi: volano accuse

Dopo aver dato ampio spazio al trono classico, oggi si parlerà principalmente del trono over: le anticipazioni di Uomini e Donne vedono la Galgani al centro della scena

Nuovi colpi di scena nella puntata odierna di Uomini e Donne. Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi quest’oggi tornerà puntuale alle ore 14:45 su Canale Cinque appassionando il pubblico di Mediaset. Dopo aver dedicato ampio spazio al trono classico, questa volta la padrona di casa darà maggiore attenzione al trono over.

Nella puntata di lunedì 15 novembre al centro della scena abbiamo visto Andrea Nicole Conte. La tronista, dopo l’importante rivelazione sul periodo di transizione, ha parlato delle sue paure una volta uscita dal programma di Maria De Filippi. Nello specifico, sottoponendo all’attenzione i suoi corteggiatori, teme che Alessandro non sia abbastanza forte da riuscire a sopportare le avversità che potrebbero presentarsi per il suo passato.

“Ho paura di essere un macigno per quello che sono, per la storia che porto con me”, ha dichiarato la Conte. Ma il bel corteggiatore ha cercato di rassicurare la 29enne milanese: “Io penso a lei com’è adesso, non penso al resto”, sottolineando però che i primi tempi forse ha avuto qualche difficoltà. Ma veniamo alla puntata odierna ed al trono classico: al centro della scena ci sarà la dama torinese Gemma Galgani.

Uomini e Donne, spazio anche al trono over: Gemma Galgani al centro della scena. Le anticipazioni

Nella puntata odierna, martedì 16 novembre 2021, Maria De Filippi darà spazio anche al trono over. Al centro della scena vedremo soprattutto Gemma Galgani. La fedelissima dama torinese sta attraversando un altro momento di sconforto ed oggi scoppierà in lacrime. Purtroppo la conoscenza con Costabile pare non sia destinata ad avere un lieto fine.

I due sono molto diversi caratterialmente e la Galgani arriverà ad accusare di falsità il povero cavaliere. Inoltre, nel trono over si parlerà anche di Isabella Ricci. Quest’ultima sarà attaccata dal parterre del programma nel corso della puntata. Tornando invece al trono classico, oggi dovrebbe arrivare in studio il nuovo tronista: Matteo Ranieri. L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni, concorrente del GF Vip 6, è stato fortemente voluto dal pubblico di Uomini e Donne.