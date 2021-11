The Voice Senior, Orietta Berti al posto di Al Bano: la Clerici rivela il motivo

Orietta Berti sarà uno dei coach di The Voice Senior al posto dei Carrisi, Al Bano e la figlia Jasmine: la Clerici spiega il motivo

Con la sua voce da usignolo ci ha fatti innamorare! ❤️Entra a far parte della famiglia di #TheVoiceSenior la fantastica @OriettaBerti! pic.twitter.com/JwELFvQnRu — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) November 15, 2021

Insieme a Loredana Bertè, Gigi d’Alessio e Clementino, Orietta Berti sarà il quarto coach di The Voice Senior, la versione per Over 60 del talent show di Rai Due condotto da Antonella Clerici. A partire da venerdì 26 novembre, il programma allieterà nuovamente le serate dei telespettatori che l’anno scorso hanno apprezzato il format.

LEGGI ANCHE > > > Ballando con le stelle, la rivelazione allarma i fan: “Ha la demenza senile”

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani in crisi: volano accuse

LEGGI ANCHE > > > Alfonso Signorini, che disastro: è stato letteralmente travolto

Orietta Berti sostituisce i Carrisi: il motivo

A TV Sorrisi e Canzoni, la padrona di casa Antonella Clerici ha spiegato il motivo dell’addio di Al Bano e Jasmine Carrisi: “Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino”. Pertanto, nessun litigio o mancato accordo: una questione pressoché tecnica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Pippo Baudo e la rivelazione di Katia Ricciarelli: il pubblico sogna

La scelta è poi ricaduta su Orietta Berti e la conduttrice ha commentato la decisione: “È il suo anno”. Dopo il successo riscosso a Sanremo e la hit estiva con Achille Lauro e Fedez, la cantautrice ha raggiunto un nuovo punto clou della sua carriera.

La novità oltre la nuova giudice è quella della durata del programma: visto il successo riscosso, infatti, la Rai ha dedicare qualche puntata in più al format. Il vincitore della seconda edizione sarà annunciato il 21 gennaio 2022.