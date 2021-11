Royal Family, nuovi guai per Meghan Markle: cosa rischia la duchessa

Nuovo ciclone intorno alla Royal Family, con Meghan Markle che finisce al centro della tempesta. Andiamo quindi a vedere cos’è successo alla duchessa.

Un nuovo episodio ha coinvolto la Royal Family e Meghan Markle. Infatti stavolta non si parla di illazioni ma di una vera e propria confessione della duchessa che metterebbe a repentaglio anche la credibilità della Duchessa di Sussex. Recentemente, infatti, il gruppo editoriale che possiede il Daily Mail e la sua edizione domenicale ha perso una causa proprio contro la Markle. L’Alta Corte di Londra ha infatti condannato i tabloid per violazione della privacy, ma l’evoluzioni della vicenda sono altre.

Così il gruppo editoriale ha fatto ricorso in appello portando un testimone chiave: Jason Knauf. Infatti l’ex segretario alla comunicazione dei Sussex ha dichiarato che i duchi di Sussex avrebbero in qualche modo contribuito alla stesura del libro Finding Freedom e quindi non sono estranei alla stesura del libro bomba. Se questa dichiarazione si rivelasse vera così Meghan passerà da vittima a burattinaia in grado di muovere i fili dello spettacolo. Inoltre con una mail, la stessa Markle ha inviato una dichiarazione durante il processo d’appello nella quale ha scritto di essere a conoscenza del fatto che il signor Knauf ha fornito alcune informazioni agli autori per il libro.

Royal Family, la credibilità di Meghan Markle a rischio: scottante confessione

Adesso Meghan Markle non può fingere dopo le dichiarazione di Knauf non può più fingere di non sapere, visto che in precedenza testimoniò di non sapere di questi scambi. La duchessa ha quindi rivelato: “Non avevo assolutamente alcun desiderio o intenzione di fuorviare l’imputato o la corte“. La questione quindi adesso si complica con Meghan che è stata già definita la ‘Duchessa smemorata’. Inoltre anche il danno d’immagine oramai è innegabile.

Inoltre gli americani sono sempre stati dalla parte dei Sussex, con la Markle che ha fatto intendere anche di voler intraprendere una carriera da politica negli Usa. Ma qualora il processo dovesse ribaltarsi vedendola sconfitta, difficilmente potrebbe sperare di ricoprire un ruolo diverso da quello che ha oggi. Infatti potrebbe cadere anche la credibilità che si è costruita la Markle negli Usa, che per antonomasia è il paese delle seconde chance. C’è quindi grande curiosità su come possa evolversi la vicenda, con Meghan chiamata a difendere la sua credibilità.