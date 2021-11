Netflix gratis, nel 2021 è ancora possibile? Scoprite come fare direttamente a casa vostra: la risposta giusta è una sola

Ci sono quelli che ormai non possono più vivere senza ma anche quelli che non l’hanno mai provato e non ne sentono la mancanza. In mezzo però ci sono i curiosi di Netflix, quelli che con l’avvicinarsi delle feste vorrebbero provarlo per vedere se possa essere anche un bel regalo di Natale.

E allora la domanda è una sola: nel 2021 è ancora possibile provare Netflix gratis per vedere l’effetto che fa, come canterebbero Cochi e Renato? Giusta la domanda, ma la risposta è una sola. Purtroppo no, almeno non in Italia e in tantissimi altri Paesi del mondo. Anzi, per quello che ci risulta, negli ultimi tempi la prova gratuita è stata attivata soltanto in Kenya, giusto per creare un po’ di interesse attorno alla piattaforma.

In Italia invece siamo fermi da due anni. Fino al 2019 infatti era ancora possibile provare gratis per 30 giorni, non uno di più, tutto quello che Netflix aveva da offrire. Ma visto che anche dalle nostre parti comandano i furbetti del web che cambiavano il loro IP di riferimento, modificavano la carta per i pagamenti, si iscrivevano sotto falso nome, tutto è sparito.

Netflix gratis, nel 2021 è ancora possibile? Tutte le opzioni legali per provarlo

L’altra opzione, anche questa non più disponibile, era quella di consultare alcuni dei prodotti presenti sul catalogo Netflix gratis sul sito. Bastava andare su Netflix.com/watch-free e scegliere quello che era stato caricato per scegliere in assoluta libertà.

Oggi invece tutto questo non è più possibile e allora dobbiamo scegliere vie alternative ma assolutamente legali. La più semplice è quella di puntare sull’abbonamento base alla piattaforma che al momento costa 7,99 euro al mese e può essere interrotto quando vogliamo senza penali.

Altrimenti ci sono gli abbonamenti proposti da altre piattaforme oppure operatori della telefonia. Ad esempio nelle proposte di Sky Q con Sky Famiglia o ancora nel pacchetto con Serie TV, Show, Sky HD e Netflix a soli 19,90 euro al mese. E dallo scorso ottobre

TIMVision ha lanciato l’offerta Gold con Netflix, Disney+, DAZN e Infinity+ a 29,99 euro con TIMVision Box incluso.

In definitiva, come avere Netflix gratis? L’unica è aspettare Natale e vedere se sotto l’albero spuntano delle gift card Netflix, con un abbonamento per uno o più mesi. Almeno siete sicuri di essere in regola.