‘Ndrangheta, maxioperazione della polizia: oltre cento arresti tra Lombardia e Calabria

Oltre cento misure cautelari, di cui 54 fermi, e un sequestro di 430 chili di cocaina. È il risultato della maxioperazione anti-'Ndrangheta che la polizia ha condotto tra la Lombardia, la Toscana e la Calabria. Decapitate alcune delle cosche più temibili della Piana di Gioia Tauro, come i Molè, i Pesce e i Crea. Dalle intercettazioni disposte dalla Polizia di Stato emerge come le estorsioni ai danni degli imprenditori fossero diffuse e capillari, arrivando fino al confine con la Svizzera. In altri casi, nei consorzi d'impresa entravano direttamente le coop calabresi, che potevano così condurre i loro affari imponendo prodotti e servizi. Innumerevoli i reati contestati, dall'associazione mafiosa all'autoriciclaggio, fino al traffico di stupefacenti, corruzione, bancarotta fraudolenta, detenzione e porto illegale d'armi, usura.