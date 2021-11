Meteo, tempo instabile e piogge su tutta Italia: l’acqua non risparmia nessuno. Giornata complicata in molte regioni, temperature in calo

I vortici di bassa pressione che hanno aperto la settimana in Italia continueranno a condizionare il meteo sul nostro Paese e anche martedì 16 novembre si annuncia complicato. Quindi prepariamoci ad un’altra giornata di acqua e vento, a tratti anche freddo in diverse regioni italiane.

Precipitazioni diffuse sono attese soprattutto sulle regioni adriatiche, partendo dalla Romagna e arrivando al Molise. Temperature minime in diminuzione su Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. In lieve rialzo invece sulle Alpi occidentali e Ponente ligure, ma anche Sardegna, Marche, montagne laziali, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteo, pioggia battente e nubifragi: nuova serie di vortici sull’Italia

Meteo, tempo instabile e piogge su tutta Italia: alcune regioni rischiano grosso

Andiamo nel dettaglio partendo dal Nord Italia. Martedì 16 novembre si annuncia un meteo a tratti instabile con graduale peggioramento del tempo che partirà dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia allargandosi in serata sul Piemonte in serata. Sulle restanti regioni del Settentrione, piogge locali con rovesci associati anche su gran parte del Triveneto. Valori massimi tra 11 e 16 gradi.

Anche al Centro e in Sardegna condizioni molto instabili. Quasi ovunque cielo coperto e precipitazioni diffuse, in particolare sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Possibili locali temporali o nubifragi sulle coste adriatiche e cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi.

Non migliorerà la situazione nemmeno al Sud. Cielo coperto e molte piogge in Puglia e in Basilicata. In Sicilia peggiora soprattutto in provincia di Trapani e di Agrigento. Massime in questo caso fra i 13 e i 21 gradi.