Il Collegio 6 sparisce da Rai 2: la clamorosa decisione spiazza i fan. ma per la quarta puntata del popolarissimo programma c’è una soluzione

C’era grande attesa per la quarta puntata de Il Collegio 6, con la nuova stagione ambientata nel 1977. C’era e ci sarà ancora, nonostante la clamorosa decisione della Rai che ha deciso di cancellare il programma in prima serata.

O meglio, Il Collegio 6 questa sera coi sarà ma non su Rai 2. In questi giorni infatti dopo il Tg2 delle 20.30 lo spazio è occupato dalla partita serale delle Nitto ATP Finals di Torino e questa sera ci sarà il debutto di Jannik Sinner che sostituisce Matteo berrettini. E allora come fare?

La soluzione è stata semplice: invece di interrompere le puntate, anche perché altrimenti l’ultima non avrebbe potuto essere trasmessa il 21 dicembre come da programmi, solo uno spostamento. L’appuntamento con il docu reality sarà trasmesso su Rai Play, la piattaforma in fondo giusta per il genere di pubblico che segue il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Sciarelli cambia look dopo un ‘incidente’: cosa le è successo

Il Collegio 6 sparisce da Rai 2: le anticipazioni della quarta puntata

Dalle 21,30 su Rai Play (disponibile tramite app o sul sito ufficiale della Rai) tutti collegati con le aule dei ragazzi, pronti a tronare regolarmente in onda su Rai 2 tra una settimana. Per la Rai sarà anche un modo di capire se l’esperimento possa essere ripetuto anche in futuro e anche con altri programmi adattai ad una fascia di età giovanile.

Ma cosa succederà nella nuova puntata del Collegio? Sarà una settimana decisiva, perché finirà con la consegna delle pagelle di metà corso che stabiliranno chi può andare avanti e chi invece sarà costretto a tornare a casa. Dalle anticipazioni tv sappiamo che gli studenti dovranno affrontare anche il derby di calcio del Collegio, ci saranno prove di fotografia, canto, danza e cinema.