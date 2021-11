Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, una coppia che ha fatto sognare l’intero pubblico italiano e che nella puntata del GF Vip 6 ha emozionato nuovamente tutti.

La diciannovesima puntata del Gf Vip 6 non ha deluso le aspettative. Emozioni su emozioni che solo il programma condotto da Alfonso Signorini riesce a trasmettere al pubblico da casa. Protagonista indiscussa della puntata andata in onda lunedì 15 novembre è stata Katia Ricciarelli. Il direttore di Chi le ha fatto delle domande e, come volevasi dimostrare, quelle più profonde riguardavano la sua ormai archiviata storia con Pippo Baudo.

La soprano e il conduttore Rai sono stati sposati per ben diciotto anni ma nel 2004 si sono separati. Tra le motivazioni del divorzio, come ha anche ricordato la gieffina, ci sono state delle incomprensioni di natura caratteriale e anche la mancata maternità di lei. Ma un messaggio lanciato a Pippo ha lasciato tutti sorpresi.

GF Vip 6, Pippo Baudo e la rivelazione di Katia Ricciarelli: il pubblico sogna

Le più belle storie d’amore, quelle che hanno emozionato il pubblico di ogni età, sono sicuramente quelle di Al Bano e Romina, e Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Il divorzio però dell’ultima coppia, avvenuto dopo quello della prima, ha lasciato sempre il pubblico amareggiato. La cantante però ieri ha parlato della sua storia con Pippo.

“Eravamo innamoratissimi nell’85 ed è durato cinque mesi, perché poi ci siamo sposati. Lui non era geloso e io sì, gli ho fatto tante sceneggiate. Era sempre in mezzo a belle donne, tu sai che vallette che aveva. Erano le più belle ragazze d’Italia ed ero gelosa come una pazza. Gli guardavo le tasche e non ho mai scoperto niente. Era un bravo marito, forse”.

Katia Ricciarelli gli lancia poi un messaggio: “Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo”. Il pubblico di Mediaset adesso spera in un ricongiungimento dei due o quanto meno una visita di lui alla sua ex anima gemella nella casa più spiata d’Italia.