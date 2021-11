Federica Sciarelli cambia look dopo un ‘incidente’: cosa le è successo lo ha raccontato direttamente la giornalista Rai. Motivo sorprendente

Il suo volto rassicurante fa il pari con la sua professionalità. Perché Federica Sciarelli ha cominciato la sua carriera al Tg3 nel 1987 e quindi entra nelle case degli italiani da quasi sette lustri. E da 17 anni è al timone di ‘Chi l’ha visto?‘, il programma d’inchiesta che anche grazie a lei ha sempre punte di ascolto invidiabili.

Chi la segue da tempo ha sempre apprezzato anche il suo look sempre sobrio e adatto alle occasioni. Ma ha anche notato che nelle ultime settimane il look della Sciarelli è decisamente cambiato. Il mercoledì sera si presenta in studio con la gonna e non con i classici pantaloni che ha sempre indossato. Non una rivoluzione epocale, ma comunque un cambio in corsa che è stato apprezzato.

Una modifica nel suo outfit che non è passata inosservata, ma che ha alla base una motivazione curiosa. Intervistata dal settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, è stata lei stessa a spiegare la scelta, legata alla ‘tintarella’.

Federica Sciarelli cambia look dopo un ‘incidente’. la spiegazione è davvero particolare

Come ha spiegato la Sciarelli, poco prima di cominciare la stagione ancora una volta in prima serata ogni mercoledì, ha voluto godersi ancora una giornata di sole in spiaggia. Non si era accorta però che sulla sua sedia si era posato un calabrone e, sedendosi, lo ha schiacciato non prima però di essere punta sulla coscia.

Il dolore è stato subito forte, ma lei ha deciso di non ricorrere ad una terapia d’urto e questo ha solo peggiorato la situazione, tanto da costringerla ad andare al Pronto Soccorso. Poco alla volta comunque dolore e gonfiore sono spariti, “ma per nascondere il gonfiore, la costumista e uno dei miei autori mi hanno consigliato di indossare la gonna al posto dei pantaloni”.

Una modifica che è piaciuta da subito anche ai vertici dell’azienda. Qualcuno le ha fatto i complimenti per le belle gambe e per il fatto che anche vestita così non cambia di una virgola la serietà della sua conduzione. E così un fatto casuale sta diventando una normalità. sarà così anche domani sera, con la nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’. Basta aspettare per scoprirlo.