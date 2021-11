La Nazionale ieri sera ha pareggiato con l’Irlanda del Nord. Ore calde per il futuro del ct azzurro.

Al Windsor Park di Belfast si compie la tragedia. L’Italia non trova la via del gol e concede ai padroni di casa un pareggio che non è servito a nessuna delle due, in modo particolare agli azzurri. La Svizzera battendo 4-0 la Bulgaria ha staccato un pass per i Mondiali, mentre la nostra nazionale dovrà giocarsi tutto ai playoff. Accedono ai playoff 12 squadre: le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione.

Tra queste dodici purtroppo ci sarà anche l’Italia. I playoff non sono da sottovalutare – tutti ricorderanno la disfatta con la Svezia -, in quanto solo 3 squadre potranno accedere al turno successivo, ossia a giocarsi le proprie chance al Mondiale in Qatar.

Esonero Mancini, ore decisive per la Nazionale: la situazione

Due pareggi consecutivi, uno con la Svizzera e l’altro con l’Irlanda del Nord, che hanno fatto avverare la peggiore delle ipotesi e adesso nessuno dorme sonni tranquilli. In molti hanno puntato il dito contro Jorginho, autore dell’errore dal dischetto che avrebbe potuto portare in vantaggio gli azzurri contro gli elvetici. Dopo il regista candidato al Pallone D’oro, a sorpresa, in molti additano Mancini.

Il ct Azzurro, protagonista della vittoria agli Europei per una cerchia di persone meriterebbe l’esonero, ma dai piani alti hanno mostrato fiducia nei suoi confronti e anche in caso di eliminazioni ai playoff, Mancini continuerà a sedere sulla panchina della nostra nazionale.