Elisabetta Canalis, la decisione inaspettata di Sky sul suo programma

Sky starebbe per predendere una decisione del tutto inaspettata riguardo al programma di Elisabetta Canalis, Vite da copertina. Ecco tutti i dettagli.

Quasi all’improvviso, è stato come un ritorno al passato: Elisabetta Canalis è tornata ad essere presente un po’ ovunque, come quando viveva ancora in Italia. È comparsa negli spot pubblicitari di una famosa marca di acqua, poi è stata ospite in alcuni programmi. Ha anche co-condotto una puntata delle Iene con Nicola Savino.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, rivelazioni pazzesche sul suo passato: fan commossi

NON PERDERTI >>> Emma Marrone, il suo uomo ideale è un volto famosissimo: lo confessa la Canalis!

Forse anche a causa del Covid, l’ex Velina sembra aver ripensato alla sua vita ed aver preso una decisione importante: tornare a vivere in Italia. Il medico americano con cui è sposata sembrerebbe appoggiare questo suo progetto, come del resto anche sua figlia, che parla correttamente italiano ed inglese.

Elisabetta Canalis, quali sono i progetti per il futuro?

Una battuta d’arresto al sogno di ritornare in Italia sono, senza dubbio, gli ascolti deludenti che sta avendo il suo programma televisivo. Su Tv8, infatti, conduce Vite da copertina: lo share è davvero molto basso, e non ha mai superato l’1%. Per questo motivo, Sky starebbe pensando di interrompere prima del previsto le registrazioni della trasmissione.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, clamorosa rivelazione sulla sua vita privata: fan impietriti

Fino ad ora, purtroppo, la conduzione di Elisabetta Canalis non ha fatto dimenticare i suoi predecessori: Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno e Rosanna Cancellieri. Sembra ormai mancare solo la comunicazione ufficiale per porre fine all’unico lavoro televisivo che la showgirl ha in questo momento in Italia.