Charlene di Monaco, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: duro colpo

Un duro colpo per le condizioni di salute di Charlene Di Monaco: i nuovi aggiornamenti sulla principessa

Circa una settimana fa, l’8 novembre, Charlene Di Monaco è stata ben accolta al Principato dalla sua famiglia dopo un lungo tempo in giro per il Sud Africa. Nonostante la gioia, era piuttosto scontato e prevedibile che, al momento, il tenore di vita della principessa non può essere quello di una vita mondana, ma ha bisogno di riposo.

Nel frattempo, però il Principato è avvolto da numerosi eventi che prevederebbero la presenza anche della principessa Charlene, che, però, non ci sarà.

Charlene Di Monaco, la principessa non sarà alla Festa Nazionale di Monaco

Ad annunciare l’assenza della Principessa è stato lo stesso Principato in una nota: “Le Loro Altezze Serenissime hanno deciso di comune accordo che un periodo di calma e riposo è necessario per garantire il miglior recupero per la salute della principessa Charlène”.

Le condizioni di salute preoccupano il Principato che preferisce di gran lunga che la Principessa possa riposare: “Avendo combattuto con problemi di salute negli ultimi mesi, la principessa è attualmente in convalescenza e continuerà per le prossime settimane, per darle tempo di riprendersi da uno stato di profonda stanchezza generale. Al fine di proteggere il comfort e la privacy necessari per la sua guarigione, il luogo in cui si trova la principessa rimarrà strettamente confidenziale”.