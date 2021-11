La rivelazione ha allarmato i fan. Il noto volto dello spettacolo ha la demenza senile.

Lando Buzzanca, icona del cinema italiano anni ’60, ’70 e ’80, è finito al centro di una polemica che sta tenendo banco da diversi giorni. L’ex concorrente di Ballando con le stelle, edizione 2016, ha intrapreso un rapporto sentimentale all’età di 86 anni con Francesca Della Valle. Lei vorrebbe fare il grande passo, con lui che parrebbe aver acconsentito, ma a porsi tra i due a evitare le nozze sono intervenuti i figli di lui, in modo particolare Massimiliano.

Il primogenito dell’attore, ai microfoni del Corriere della Sera, si è detto preoccupato per suo padre. Non soltanto per la sua incolumità fisica, ma anche mentale. Difatti si pensa che l’uomo sia stato quasi tratto in inganno e convinto a sposarsi dalla sua compagna, Francesca Della Valle.

Leggi anche >>> GF Vip 6, Pippo Baudo e la rivelazione di Katia Ricciarelli: il pubblico sogna

Ballando con le stelle, la rivelazione allarma i fan: “Ha la demenza senile”

Il figlio non ha usato mezzi termini ed è andato dritto al sodo affermando che suo padre non è più capace di intendere e di volere. “Su 40 parole ne ha comprese 4; su 20 frasi non ne ha capita nessuna, zero su venti. Anche con i numeri va male. Se l’anno scorso aveva un deficit di 7 su 10, oggi siamo a 9”.

La confessione di Massimiliano lascia tutti esterrefatti. La confessione però va avanti e non mancano altri dettagli: “I risultati degli esami a cui è stato sottoposto sono questi. Anche se non vorrei parlarne pubblicamente perché mi dà un dolore enorme raccontare come sta papà”.

Il primogenito di Lando è molto preoccupato per le condizioni di suo padre e non vuole che vengano fraintesi i suoi gesti: “Papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile. Fino a due settimane fa dicevo a me stesso che era solo “scordarello”, perché chiamarla demenza senile mi strugge il cuore. Ma non tornerà mai più indietro: non è in grado di capire il 90/95%”.