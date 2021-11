Valentino Rossi, ultima gara in Moto Gp: il commovente saluto al “Dottore”

Nove mondiali vinti; 26 stagioni in pista; unico italiano a vincere in tutte e quattro le categorie del motomondiale. Non c'è molto altro da aggiungere per definire Valentino Rossi uno dei più grandi - se non il più grande - motociclista di tutti i tempi. Il "Dottore", come lo chiamano i suoi fan, ha disputato il suo ultimo Moto Gp sul circuito di Valencia, inondato dalla festa del suo pubblico. "Sognavo di fare stage diving come Jim Morrison", ha dichiarato Rossi, che si è lanciato in mezzo al pubblico come una vera rockstar. Il giusto e trionfale epilogo per uno degli sportivi più rappresentativi della storia italiana.