Uomini e Donne, storia d’amore finita per l’ex tronista: fan delusi

Finisce la storia d’amore di un ex tronista di Uomini e Donne. La dama non ne vuole più sapere di lui: grande delusione tra i followers.

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Angela Nasti. L’ex tronista della trasmissione, da diverso tempo, era fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi. La storia d’amore però sarebbe giunta al capolinea. A confermarlo è proprio l’influencer napoletana. I due avevano deciso di intraprendere la relazione nel 2019, ma la storia tra i due è stata caratterizzata da continui alti e bassi. All’inizio del 2021 i due si erano riconciliati, ma adesso sarebbe arrivata la rottura definitiva.

Angela Nasti, quindi, sembrerebbe essere tornata single, annunciando la notizia su Instagram durante una sessione di Q&A. Alla domanda “ma ti sei lasciata?”, Angela ha risposto affermativamente. Nonostante non ami parlare della sua vita personale, l’influencer ha voluto fornire questo aggiornamento ai propri fan. In più la 22enne ha chiesto di non essere più informata sul suo ex visto che oramai hanno intrapreso strade differenti.

Uomini e Donne, è finita tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi: le parole dell’influencer

La rivelazione di Angela Nasti ha sconvolto i followers, con l’influencer che così ha deciso di fornire ulteriori novità. Infatti la 22enne avrebbe anche spiegato i motivi dietro la rottura affermando: “Se manca il rispetto non c’è relazione che riesca a resistere, anzi il più delle volte si rompe in mille pezzi“. Quindi dietro la rottura potrebbe esserci proprio una mancanza di rispetto da parte di Kevin Bonifazi.

Nonostante gli alti e i bassi, Angela e Kevin stavano insieme da più di due anni. La prima rottura tra i due avvenne nel 2020. All’inizio di quest anno, poi, c’è stato un ritorno di fiamma La Nasti ha frequentato in passato un altro calciatore, Federico Bonazzoli, poco prima di diventare tronista di “Uomini e Donne” all’inizio del 2019. Nel programma di Maria De Filippi, invece, decise di approfondire la conoscenza con il corteggiatore Alessio Campoli che ha poi lasciato dopo solo tredici giorni. Adesso quindi la napoletana sembrerebbe essere single dopo la recente rottura con il difensore del Bologna.