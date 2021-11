Sanremo, ex vincitore parla dei gravi problemi di salute: fan spiazzati

L’ex vincitore di Sanremo ha spiazzato tutti con le sue rivelazioni sui problemi di salute che ha attraversato qualche tempo fa. Ecco come il cantantee è riuscito a superare il tutto e come si sente oggi.

Arrivato ormai a 78 anni, l’ex concorrente di Sanremo ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto il punto della situazione, indicando come ha fatto a superare anche i momenti più bui della sua vita. Il vincitore del Festival della canzone italiana del 2011 non ha dubbi: non c’è niente di più importante della salute. Inoltre, le difficoltà vanno affrontate come un gioco.

Roberto Vecchioni, parlando con Il Corriere della Sera, ha rivelato la sua decisione di diventare astemio: ormai, si parla di ben sette anni fa. Il cantante ricorda: “Mi accorsi che stavo male, perdevo tempo ed attenzione per i miei figli“. Ma c’è un’altra dichiarazione davvero inaspettata da parte di Vecchioni che ha spiazzato i fan.

L’ex Sanremo: “Ho vinto contro tre tumori, sto benissimo”

Roberto Vecchioni, ex vincitore di Sanremo con “Chiamami ancora amore”, ha rivelato alcuni dettagli davvero spiazzanti riguardo i suoi problemi di salute. Ha raccontato di aver avuto tre tumori: al polmone, al rene ed alla vescica. Questo significa che il cantautore è stato anche sottoposto a tre operazioni ed alla relativa sofferenza delle cure.

Ciononostante, Vecchioni dichiara di aver superato ogni momento buio. Oggi, a 78 anni sta benissimo. La sua priorità è fare il nonno: si è specializzato in alcuni giochi amati dai figli dei suoi figli, ed è pronto ad allestire al meglio il suo salotto con luci e renne finte, per regalare la magia del Natale ai suoi nipoti.