Richiami alimentari, ritirato lotto di pasta dal mercato: attenzione!

Nuovo giro di richiami alimentari per il Ministero della Salute. Ritirato dal mercato un lotto di pasta: non consumatelo!

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami alimentari, ritirato lotto di pasta ‘farfalle’: rischio presenza allergeni

Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di pasta farfalle per il rischio presenza di allergeni. Sul proprio sito ufficiale il Ministero ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Infatti il marchio del prodotto è Consilia Saper Scegliere, mentre il nome dell’azienda che la produce è Pasta Zara S.P.A. Il lotto ritirato dal mercato, invece, è il “L510040“.

Per precauzione il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti in questione. Inoltre sarà possibile restituire i prodotti al punto vendita da cui sono stati acquistati. Continua quindi il monitoraggio del Ministero della Salute sulla sicurezza dei prodotti messi sul mercato, con la sezione riservata ai richiami alimentari che viene aggiornata ogni giorno per tutelare la salute dei consumatori.