La Regina Elisabetta svela un segreto: è una sua grandissima passione!

Non finisce mai di stupire la Regina Elisabetta che ha svelato al mondo intero una sua grandissima passione. Il tutto conversando con il campione Tom Daley.

Tra le personalità più inflenti al mondo c’è la Regina Elisabetta, la grande icona della Gran Bretagna. Nonostante le 95 primavere sulle spalle Sua Maestà non smette mai di stupire ed in passato ha già svelato quali sono i suoi piatti preferiti, come si fa chiamare dai suoi nipotini ed infine che possiede un McDonald’s di sua proprietà. Adesso la Regina del Regno Unito ha svelato una delle tante curiosità che intrigano i tabloid inglesi.

Infatti Elisabetta ha una passione segreta. Nonostante la veneranda età la grande passione di Sua Maestà è la ginnastica ed ancora oggi sogna di dedicare gran tempo all’attività ginnica. Questo dettaglio è sfuggito durante un colloquio con il campione olimpico britannico Tom Daley. Andiamo quindi a vedere il racconto del tuffatore britannico dopo l’incontro con la regina britannica.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, brutto infortunio: lascerà la scuola? – VIDEO

Regina Elisabetta e la passione per la ginnastica: il racconto di Tom Daley

Dopo l’oro olimpico a Tokyo 2020, Tom Daley ha rivelato i dettagli del suo incontro con la Regina Elisabetta. Infatti il tuffatore ha dichiarato: “Sua Maestà ha paragonato la sua altezza rispetto a quella di altri atleti nella stanza. E poiché io e gli altri atleti siamo piuttosto piccoli, la regina ha scherzato con noi dicendo: ‘Forse dovrei provare la ginnastica. Mi piacerebbe parecchio“. Quindi Sua Maestà si è mostrata completamente entusiasta di essere coinvolta nel mondo dello sport.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, protagonista si mette a nudo. Il fratello confessa: “Mi spaventava”

Questa passione fu rivelata la prima volta nel 2017 dal ginnasta Max Whitlock. In un’intervista il doppio campione olimpico affermò: “amava guardare la ginnastica artistica perché le cose che facciamo non sembrano possibili“. Infatti la Regina ama vedere soprattutto le acrobazie nella specialità del corpo libero. Inoltre lo sport è una passione di famiglia a corte, con la principessa Anna che ha partecipato ai Giochi Olimpici del 1976 come concorrente nella corsa di cavalli.