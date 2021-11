La regina Elisabetta II non potrà più presenziare a centinaia di eventi all’anno. Dalla morte di suo marito, infatti, è stata in visita ad oltre 120 attività diverse. Adesso, però, ci sarebbe un cambio di passo in vista del Giubileo di Platino.

Ha suscitato molto scalpore la cancellazione degli ultimi impegni ufficiali della Regina Elisabetta. Non ultimo, il Remembrance Sunday Service è sempre stato un evento a cui la sovrana inglese ha sempre mostrato di tenere molto, perchè commemora la Seconda Guerra Mondiale. Anche in questo caso, però, i medici l’hanno costretta all’assoluto riposo.

LEGGI ANCHE >>> La Regina Elisabetta svela un segreto: è una sua grandissima passione!

NON PERDERTI >>> Royal Family, preoccupazione per la Regina Elisabetta: un nuovo malore

A sottolineare quanto la rinuncia ad un amato evento pubblico possa costare alla regina è Penny Junor, giornalista che segue la casa reale inglese da tantissimi anni. Ad inizio anni ’90 ha anche pubblicato il tomo “Regina Elisabetta. 1952-1992“. Dalle pagine dell’Evening Standard, l’esperta ha delineato l’inizio di una nuova era per Elisabetta II.

Regina Elisabetta, cosa potrebbe succedere adesso

Nonostante la Regina d’Inghilterra si sia sempre distinta per la sua forza di carattere, che la portata anche a rifiutare il premio di anziana dell’anno da parte della rivista Oldie, non si può sottovalutare che ormai è arrivata alla veneranda età di 95 anni. Come sottolinea Junor, è stata costretta a cancellare la sua visita al Cenotaph due ore prima dell’evento.

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, la burla che mette alle strette Kate Middleton: senza parole

Questo, secondo l’esperta della casa reale Inglese, potrebbe essere l’inizio di una nuova epoca per la Royal Family. Dopo la sua visita in ospedale, è stata costretta a tre settimane di riposo forzato. È impensabile che possa continuare a presenziare a centinaia di eventi in persona come ha sempre fatto: forse, prediligerà la videoconferenza o delegherà Carlo.