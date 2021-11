Natale a Napoli: lo spettacolo delle luminarie accese

Oltre 140 chilometri di strade illuminate, dalla periferia fino al centro. Il Natale di Napoli, quest'anno, si illumina praticamente in ogni quartiere: da Scampia alla Galleria Umberto; dalla zona Est al centro storico, è tutta una distesa di luci che accompagnerà napoletani e turisti fino alle festività. Nei giorni scorsi, i napoletani si erano divisi sull'effettiva qualità delle luminarie: c'è chi le definisce kitsch; chi, invece, semplicemente allegre. Resta il fatto che, al momento dell'accensione, in molti hanno fatto a gara di selfie per immortalare la città illuminata a festa.