Maria De Filippi, l’annuncio manda in visibilio tutti: Mediaset ha deciso

Maria De Filippi anche quest anno si è confermata la regina di Canale 5. Adesso è pronta a tornare con uno dei suoi programmi più amati.

Maria De Filippi è pronta a tornare su Canale 5 dopo ‘Tu si que Vales‘, con il suo amatissimo ‘C’è Posta Per Te‘. La trasmissione è oramai da anni un vero e proprio cult delle reti Mediaset, con il Biscione che anche quest anno l’ha confermato nei palinsesti della rete. Stando al portale specializzato ‘TV Blog‘, il programma tornerà il prossimo 8 gennaio 2022 con Maria che racconterà nuove storie commoventi al proprio pubblico.

Le trame saranno pressoché simili a quelle delle altre stagioni: dalle storie interrotte per un tradimento alle faide familiari passando per le storie degli over fino a un genitore che cerca il figlio abbandonato da anni. Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma con cui dovrà competere la De Filippi a partire dal 2022, con la Rai pronta ad accettare la sfida.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Carlo Conti, arriva la decisione definitiva della Rai: si cambia ancora

Maria De Filippi torna con ‘C’è Posta Per Te’: la prima puntata ad inizio 2022

Maria De Filippi quindi è pronta a tornare con il suo amatissimo ‘C’è Posta per Te‘. Infatti la conduttrice di Canale 5 ha dato appuntamento al prossimo 8 gennaio 2022. Torneranno quindi le commoventi storie che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Il format oramai è diventato garanzia di successo per la De Filippi, che ogni anno dà filo da torcere alla Rai con la sua seguitissima trasmissione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, pronti almeno tre nuovi ingressi nella casa: i nomi

In molti infatti si chiedono come il servizio pubblico raccoglierà la sfida di Mediaset. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe tornare Carlo Conti con la terza edizione di ‘Ora o mai più‘, condotto precedentemente da Amadeus. Mentre nel caso non ci sia la terza edizione del format, potrebbe esserci ancora una volta Milly Carlucci con ‘Il Cantante Mascherato‘. Intanto C’è Posta Per Te per raggiungere ancora più persone ha deciso di aprire un numero WhatsApp per contattare la redazione.