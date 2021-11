Mara Venier, novità allarmanti: il responso è molto chiaro. Nonostante gli sforzi, la battaglia contro due altre grandi colleghe è persa

Passano le settimane, non cambiano i risultati. Se fino alla passata stagione televisiva Mara Venier e Domenica In rappresentavano una certezza in casa Rai, la contro programmazione di Canale 5 sta dando i suoi frutti. Contro Barbara D’Urso era una bella lotta ma sempre vincente. Ora però che ci sono Maria De Filippi e Silvia Toffanin, la musica è cambiata.

Lo confermano gli ascolti tv fatti registrare il 14 novembre. Nonostante il lancio del Tg1 delle 13.30 con 4.542.000 (pari al 26% di share), Domenica In è stata vista da 2.899.000 spettatori per uno share del 16.5%, nella prima parte, e 2.475.000 spettatori (15.7%), nella seconda parte. Invece Amici, che ha raccolto il testimone dai 2.639.000 spettatori de L’Arca di Noè, è arrivato a 3.169.000 spettatori per il 19.1%. E Verissimo ha coinvolto 2.867.000 spettatori con il 18.7%.

Mara Venier, novità allarmanti: Rai 1 però si è rifatta con le fiction e Fabio Fazio

Ma come è andata la serata? La fiction Cuori su Rai1 ha messo insieme una media 3.893.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now 4 con Michelle Hunziker invece ha ottenuto un ascolto medio di 2.584.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 il tennis con Berettini-Zverev ha raccolto 1.116.000 spettatori (4.6%) e su Rai3 Che Tempo Che Fa ha con Lady Gaga 3.611.000 spettatori (14.5%).

E ancora, su Rai1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ ha totalizzato 4.571.000 spettatori con il 18.4% di share mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.269.000 spettatori per il 13.2%. Infine su Rai1 L’Eredità ha chiuso con 4.477.000 spettatori (il 21.1%) e su Canale 5 Caduta Libera ha messo insieme 3.174.000 spettatori (15.2%).