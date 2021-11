GF Vip 6, pronti almeno tre nuovi ingressi nella casa: i nomi

L’estensione del GF Vip 6 fino a marzo 2022 rende ormai sicuro l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di diversi nuovi concorrenti. Ecco tutti i probabili nomi, compreso quello del prossimo ingresso, dato per sicuro.

La recente ufficializzazione della volontà di estendere il GF Vip fino a marzo del prossimo anno ha reso ovvio l’ingresso di nuovi concorrenti nel corso delle prossime settimane. Secondo le indiscrezioni di Tv Blog, dovrebbero entrare tre o quattro nuovi concorrenti, alcuni a fine novembre ed altri prima di Natale.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, durissimo attacco a Manuel Bortuzzo – VIDEO

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, rivelazione inaspettata sulle condizioni di Manuel: fan in ansia

Quello che sembra ormai certo è che il nome di Antonella Fiordelisi non compare più su nessuna lista dei probabili nuovi concorrenti del GF Vip 6. L’influencer, dopo il ruolo in Scherzi a parte, sembrava essere destinata ad entrare già ad ottobre: non è chiaro cosa sia successo e perchè non si parli più di un suo ruolo nel reality show.

GF Vip 6, uno dei nuovi concorrenti è già in isolamento

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha annunciato che Patrizia Pellegrino entrerà in quarantena preventiva lunedì 15 novembre. Questo significa che in pochi giorni il GF Vip 6 avrà un nuovo concorrente. Sembra molto strano, dato che la maggior parte degli inquilini della casa sono donne in questo momento, ma il secondo concorrente ad entrare dopo la Pellegrino sarebbe una showgirl.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo infuriato: “Lasciami in pace” – VIDEO

Si tratterebbe di Nathalie Caldonazzo, pronta a fare il suo ingresso nella casa subito dopo la fine del suo impegno teatrale in Parlami d’amore. Il settimanale Oggi spinge per l’ipotesi dell’ingresso, o meglio del ritorno, di Valeria Marini. Questo per riaccendere le dinamiche nella casa. Per lo stesso motivo, un altro grande ritorno potrebbe essere quello di Maria Monsè, di cui Deianira Marzano è sicura.