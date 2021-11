Nella casa del GF Vip 6 è andato in scena un duro battibecco terminato con una frase che fa tremare il pubblico.

Questa sera andrà in onda il primo appuntamento serale della settimana del GF Vip 6. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco ci sono le opinioniste Adriana Volpe (ex gieffina) e Sonia Bruganelli (moglie del conduttore Paolo Bonolis) -, è uno dei più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano. Le vicende della casa stanno a cuore a tutti i telespettatori e ogni volta che va in scena un litigio sono in tantissimi a risentirne. Ad esempio, l’episodio di oggi ha scosso tantissimi fan.

GF Vip 6, duro scontro nella casa: “Basta! Me ne vado via”

Alfonso Signorini sicuramente vorrà saperne di più sullo scontro fratricida tra le principessine, Lulù e Clarissa Salassie. La polemica è nata quando per giocare a biliardo Lulù ha insistito per stare in squadra con Manuel, per il quale ha una cotta.

Lulù ha sottolineato che Manuel Bortuzzo, in caso di una sconfitta non se la sarebbe presa con lei, come invece avrebbe fatto l’imprenditore Giamaria Antinolfi. Sua sorella Clarissa però non ha ccreduto a nessuna delle sue parole: “Non fare l’offesa – ha insinuato la sorella maggiore – che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Non fare mai più una scenata del genere. Risulti ancora più pesante… Non devi andare da lui a dire che non vuole giocare con te, non fare le scenate che non giochi se non stai con Manuel. È anche matematico che lui non voglia giocare con te. Ma stiamo scherzando? Non gli fai perdere una cosa che si vince la laurea. Mi hai fatto innervosire. Me ne devo andare perché mi stai sul cazz*!”.