GF Vip 6, nuovo crollo per Manuel Bortuzzo: tutta ‘colpa’ di un noto artista

All’interno della Casa del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha avuto un nuovo crollo: un noto artista gli fa riaffiorare il trauma

Manuel Bortuzzo ha avuto un nuovo crollo all’interno della Casa del GF Vip 6. Inevitabilmente, il nuotatore porta dentro di sé un grande peso ed il minimo gesto o la minima parola che gli ricorda quella notte lo portano a provare tristezza e dolore per quanto ha vissuto.

Oggi il giovane ha avuto un momento di sconforto quando ha sentito le prime note della famosissima canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

GF Vip 6, Manuel racconta il trauma sulla canzone di Renato Zero

A notare, per prima, lo sconforto di Manuel è stata Manila Nazzaro che l’ha raggiunto e stretto in un caloroso abbraccio per evitare di perdersi da solo nei traumi passati. Quella canzone, infatti, gli ricorda il suo ultimo ballo.

Tempo fa, al sito Starbene spiegò proprio il momento in cui il nuotatore stava ascoltando la canzone di Renato Zero: “A parte il momento del colpo, ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano I migliori anni della nostra vita, una canzone che sembra un messaggio del destino. E poi la mente si è riaccesa in ospedale: il primo viso che ho visto è stato quello di mia madre. Mi ha dato tanta sicurezza e mi sono detto: ora è tutto finito”.