Francesca Cipriani, il fidanzato mette la parola fine: la conferma in diretta Tv

Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, mette la parola fine in diretta Tv: le sue parole spiazzano tutti

Per Alessandro Rossi se n’è parlato fin troppo tanto da voler mettere adesso un punto definitivo alla questione. Il fidanzato di Francesca Cipriani ha mostrato di avere carattere e girare attorno al problema solo per fare gossip, proprio non gli piace. Il 30enne è stato quest’oggi, lunedì 15 novembre, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque dove Vladimir Luxuria è tornata nuovamente su una storia che sembrava essere vecchia e sepolta.

Nello specifico l’opinionista televisiva ha chiesto ad Alessandro Rossi se il flirt con Soleil Sorge fosse vero oppure no. L’imprenditore edile senza troppi giri di parole ha decido di mettere la parola ‘Fine’ alla questione che ha quasi compromesso la sua relazione con Francesca Cipriani. Ricordiamo che la gieffina era già nella casa più spiata d’Italia quando le sono stati mostrati i titoli di giornale sul presunto tradimento del suo fidanzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Dayane Mello, la verità sulla finale GF Vip sconvolge tutti: “È andata così”

Il fidanzato di Francesca Cipriani mette la parola fine ad una vecchia questione: le sue parole

Interrogato da Vladimir Luxuria a Pomeriggio Cinque, Alessandro Rossi è tornato a fare chiarezza sui titoli di giornale che alludevano ad un flirt tra lui e Soleil Sorge. L’imprenditore edile ha dichiarato per l’ennesima volta che non c’è stato mai nulla con l’influencer raccontando come siano andate realmente le cose.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, protagonista si mette a nudo. Il fratello confessa: “Mi spaventava”

“C’è stato uno scambio di mail per lavoro che poi non è andato a buon fine. Io costruisco le case per personaggi famosi e lei mi aveva chiesto se nella casa nuova gli facevo uno scambio merci. Io però non ho accettato perché la cosa non mi conveniva”, ha chiosato il fidanzato di Francesca Cipriani. Infine è stata la padrona di casa a chiedergli se ama davvero la Cipriani e il 30enne ha spiazzato tutti in studio: “Darei la mia vita per lei”.