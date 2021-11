Fedez in politica? Il rapper svela il suo segreto con un video su Instagram: cosa sta succedendo

La notizia è apparsa verosimile a molti perché negli ultimi anni Fedez e Chiara Ferragni non hanno temuto di prendere posizioni nette su tempi di politica e attualità.

Il mondo della politica e non solo nei giorni scorsi si è chiesto se Fedez stesse davvero pensando di scendere in campo per le elezioni del 2023.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Fedeli (PD) a iNews24: “Ormai sono maturi i tempi per la candidatura di una donna”

Una trovata pubblicitaria per lanciare l’album Disumano

Tutto è cominciato con la notizia che la sua azienda avesse acquistato il dominio fedezelezioni2023.it. Dopo giorni di silenzio da parte del rapper mentre tutti attorno a lui discutevano della sua eventuale entrata in politica, il rapper ha svelato il segreto: in realtà si è trattato di una trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo disco, Disumano, che uscirà il 26 novembre.

A dare la notizia è stato proprio Fedez, che ha pubblicato sui suoi social un video che lo ritrae seduto a una scrivania, mentre parla ai cittadini e accarezza un cagnolino. E prima ancora nel video, nelle stories è apparso molto divertito mentre, fuori da un’edicola mostrava le prime pagine di tutti i quotidiani che parlavano di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Covid, Pregliasco a iNews24: “Spero in vaccini ai bambini presto con via libera dell’Ema”

La notizia è apparsa verosimile a molti perché negli ultimi anni Fedez e Chiara Ferragni non hanno temuto di prendere posizioni nette su tempi di politica e attualità, come la pandemia, i diritti civili o l’immigrazione, facendo seguire alle parole anche gesti concreti, come donazioni e raccolte fondi.

I politici quindi, possono stare tranquilli: Fedez non si candiderà e Chiara Ferragni non aspira affatto a diventare la first lady italiana (almeno per adesso).