Federica Paninucci lascia? Il piano di Canale 5 che non piace ai fan sta per scattare. Per la popolare conduttrice può cambiare tutto

Il Natale che si avvicina cambia anche palinsesti e programmazioni, più a Mediaset che in Rai. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’aria che tira a Canale 5 è quella della rivoluzione almeno per alcuni programmi che ci tengono abitualmente compagnia. Come Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Dopo le voci estive di un ridimensionamento e la partenza in ritardo per il ciclo autunnale, il programma delle news mattutina sta ingranando e la coppia funziona. Ma Canale 5 sembra avere piani diversi per il futuro, almeno quello prossimo. Lo fa notare TvBlog che ha consultato il listino di Publitalia per il mese di dicembre.

Tra i programmi di Canale 5 infatti è spuntato di nuovo Morning News, il programma che ha debuttato con successo la scorsa estate, condotto da Simona Branchetti. Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale, ma dalla metà di dicembre fino a dopo l’Epifania quindi potrebbe esserci una nuova staffetta nella fascia mattutina della rete principale per Mediaset.

Federica Paninucci lascia? La decisione di Canale 5 cambia i piani per il futuro

Un esperimento che la rete aveva tentato con successo l’estate scorsa. Morning News era partito a fari spenti, Simona Branchetti anche se era già un volto conosciuto per la sua conduzione del Tg5 non aveva mai condotto un programma in proprio. E invece la risposta del pubblico erta stata ottima, tanto che la trasmissione aveva chiuso i battenti un paio di settimane dopo quello che era previsto.

Già all’epoca era spuntata la possibilità che Mornibng News, anche per i suoi costi di produzione decisamente contenuti, potesse diventare un appuntamento fisso. E questo aveva anche scatenato illazioni sul futuro di Federica Panicucci a Mediaset, che però poi sono state smentite. Adesso, nel caso, come la prenderà?