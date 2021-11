Il momento tanto atteso sembra essere arrivato. L’emozionante annuncio è arrivato in diretta.

“Idee, parole, spettacolo ed … opinioni in movimento” è il motto del nuovo Polo Culturale Jet Set Club di Terracina che ospita un fulcro centrale di cultura che inizierà da Terracina per poi toccare altri luoghi d’interesse del nostro territorio nazionale. Il programma di quest’anno è molto interessante e ampio in quanto comprende diversi rami come danza, presentazione di libri e spettacoli inediti. Un modo tutto unico e originale per contenere persone di tutte le fasce d’età.

Musica, danza e cultura generale non potevano che avere come star dell’evento inaugurale Fabrizio Corona che ai numerosissimi fan ha regalato sorrisi, selfie e anche un’importante rivelazione sul suo futuro.

Fabrizio Corona, il momento tanto atteso è arrivato: emozionante annuncio in diretta

Il Re dei Paparazzi è tornato a sognare e a vivere la sua vita in modo totalmente rinnovato. Lui è un tutore della cultura e si è sempre schierato dalla parte dei giovani. Mai ha voluto mettere in primo piano la sua figura, in modo particolare a un evento come quello del Polo Culturale Jet Set Club di Terracina.

“Queste iniziative con spettacolo di qualità – dice il controverso fotografo – sono quelle a cui ho voglia di legare la mia immagine. Ho ritrovato la libertà e anche l’amore, ora voglio sposarmi”.