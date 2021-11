Eleonora Daniele, l’annuncio commovente in diretta: sconvolta dal lutto

Un lutto che ha sconvolto tutti ed Eleonora Daniele l’ha annunciato in diretta ad occhi lucidi durante Storie Italiane

Oggi Storie Italiane ha toccato un unico tema, come giusto che fosse: la morte di Giampiero Galeazzi. Il lutto ha sconvolto l’Italia intera per la persona che è stata e per i ricordi che ha lasciato alla Nazione.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, novità allarmanti: il responso è molto chiaro

NON PERDERTI > > > Maria De Filippi, l’annuncio manda in visibilio tutti: Mediaset ha deciso

In studio con Eleonora Daniele ci sono stati Maria Teresa Ruta, Ivan Zazzaroni, Nadia Rinaldi e molti altri ospiti, tra cui in collegamento Adriano Panatta che ne ha ricordato le telecronache fatte insieme.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, storia d’amore finita per l’ex tronista: fan delusi

Eleonora Daniele, il ricordo di Giampiero Galeazzi

Buongiorno da #storieitaliane, la puntata di oggi sarà dedicata al ricordo del grandissimo Giampiero Galeazzi

Seguici in diretta

👇🏻👇🏻https://t.co/471WhyiegX@eleonoradaniele #storieitaliane pic.twitter.com/op5SxcRZrA — Storie Italiane (@storie_italiane) November 15, 2021

In diretta, Eleonora Daniele ha ricordato: “Era un nostro amico, abbiamo imparato a conoscerlo e a volergli bene anche grazie alle tante edizioni di Domenica In alle quali ha preso parte accanto alla sua amica di sempre Mara Venier”. Più tardi, grazie agli inviati c’è stato il collegamento alla camera ardente in Campidoglio che sarà aperta fino alle 18:00 per concedere ai tanti amici e fan affezionati del giornalista di poter dare un ultimo saluto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, pronti almeno tre nuovi ingressi nella casa: i nomi

Per celebrare l’amico e collega morto venerdì 12 novembre, la conduttrice ha detto: “Giampiero Galeazzi non è stato solo un cronista sportivo ma un uomo che ha messo il cuore nella sua carriera ma anche nei rapporti umani. Era un vero e proprio fuoriclasse”.