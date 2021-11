La verità sulla finale del GF Vip 5 ha sconvolto tutti. Dayane Mello non riesce a contenersi e vuota il sacco.

L’anno scorso Dayane Mello ha partecipato al GF Vip 5. Protagonista assoluta dello show condotto da Alfonso Signorini insieme a Adua Del Vesco. Tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana era nata un’amicizia talmente forte che a volte sembrava impossibile agli occhi dei telespettatori che esistesse un sentimento così puro e genuino. Nella casa più spiata d’Italia col passare dei giorni, solitamente, anche i migliori amici litigano, ma Dayane e Adua no. La loro amicizia ha resistito a qualsiasi urto e oggi, la brasiliana, è tornata a parlare di quell’avventura ma non soffermandosi sull’amicizia.

Dayane Mello, la verità sulla finale GF Vip sconvolge tutti: “È andata così”

Oggi a La Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria, Dayane Mello mentre conversava insieme ai suoi amici d’avventura ha spiegato il motivo per il quale una favorita alla vittoria come lei non abbia trionfato al Grande Fratello Vip l’anno scorso. Lei è arrivata solo quarta mentre a trionfare fu Tommaso Zorzi. Secondo il pensiero della modella brasiliana il televoto sarebbe stato bloccato a suo sfavore per concedere la vittoria all’influencer.

“Allo scorso reality sono arrivata quarta perché hanno bloccato il televoto. Da tutto il mondo provavano a votare ma loro hanno bloccato tutto per non farmi vincere, perché volevano dare la vittoria a un altro”.