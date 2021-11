Charlene, perchè anche a Monaco evita Alberto? Il retroscena

Charlene ha finalmente fatto ritorno a Monaco dal Sudafrica: ad attenderla, oltre ai sudditi in festa, c’erano anche i suoi gemelli ed il marito Alberto. Subito dopo il suo arrivo, però, la principessa avrebbe preso una strana decisione.

Dopo numerose settimane trascorse in Sudafrica a causa di un’infezione alle vie respiratorie, la principessa Charlene è parsa veramente provata. Nonostante le continue rassicurazioni ed un abbigliamento coprente scelto con attenzione, il preoccupante dimagrimento è comunque molto evidente.

Al ritorno a Monaco la principessa è parsa raggiante ed è stata accolta con affetto dai sudditi. Subito dopo il suo arrivo, sembrerebbe che però la situazione fra lei ed il principe Alberto non si sia affatto distesa. Ci sarebbero infatti alcune questioni che non troverebbero d’accordo la famiglia reale di Monaco, al punto da preferire di non vivere insieme.

Charlene di Monaco, la scelta controcorrente

Una volta tornata a Monaco, Charlene Wittstock avrebbe preferito non alloggiare insieme ad Alberto. Secondo quanto la congnata di lei, Chantell, avrebbe rivelato al Daily Mail, la principessa avrebbe chiesto di alloggiare in un bilocale, separandosi così dai due figli e, soprattutto, dal marito. Se fosse vera, la notizia riaccenderebbe le indiscrezioni sulla crisi.

Charlene si sentirebbe a disagio nei palazzi reali, ed avrebbe chiesto un appartamento più piccolo. Ci sarebbero grandi dissapori fra la principessa ed Alberto, che avrebbero idee completamente diverse su come crescere i figli. In particolare, l’ex nuotatrice avrebbe un rapporto informale e molto affettuoso con i gemelli, mentre lui sarebbe più rigido.