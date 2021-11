Carlo Conti, arriva la decisione definitiva della Rai: si cambia ancora in vista dell’atteso appuntamento televisivo

È tempo di cambiamenti in Rai. Lo scorso Venerdì, 12 novembre, Tale e Quale Show è volto al termine e la settimana prossima tornerà per una sera con il torneo che andrà in onda con un unico appuntamento. Carlo Conti però tornerà presto sul piccolo schermo per condurre Tali e Quali, versione Nip di Tale e Quale Show, con concorrenti non famosi.

Il programma che sta già avendo un grande riscontro tra il pubblico, non andrà in onda il venerdì come la versione Vip perché in quel dì della settimana ci sarà Antonella Clerici con il suo The Voice Senior. Quando allora andrà in scena? Davide Maggio oltre che a indicare come data l’8 gennaio ha anche affermato che il programma andrà in onda il sabato sera.

Carlo Conti, drastica decisione della Rai: cambiamento epocale

Sarà dunque Carlo Conti il rivale del sabato di Maria De Filippi che su Canale 5 condurrà C’è Posta Per Te, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Il guanto di sfida è lanciato.

Come sarà composto Tali e Quali? Il programma sarà diviso in quattro puntate come ha annunciato di recente il conduttore toscano Carlo Conti in diretta a Tale e Quale Show. Con il passaggio dal venerdì al sabato la speranza della Rai è quella di riuscire a guadagnare una fetta di pubblico maggiore.