Bimba nata da maternità surrogata e rifiutata dai genitori italiani arriva a Milano da Kiev

La bambina nata con tecniche di maternità surrogata è stata riportata a Malpensa da Kiev, dove si trovava da quando dopo averla riconosciuta, i genitori l'avevano affidata a una baby sitter ed erano tornati in Italia. Non avendo avuto più loro notizie, la donna ha denunciato l'accaduto al consolato italiano. La bambina è tornata in Italia con lo Scip, il servizio per la cooperazione internazionale della polizia e la Croce Rossa e ora si trova presso una famiglia affidataria, in attesa che si completi l’iter di adozione avviato dal Tribunale dei Minori.