Bianca Guaccero, stravolta la programmazione di Detto Fatto: il motivo

La programmazione di Detto Fatto sarà stravolta: Bianca Guaccero dovrà far fronte ad una variazione imprevista

Questo lunedì 15 novembre, Detto Fatto non seguirà la sua consueta programmazione. Bianca Guaccero, infatti, si troverà a dover fronteggiare una riduzione d’orario e lo slittamento della messa in onda del programma di cui è conduttrice.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, novità allarmanti: il responso è molto chiaro

NON PERDERTI > > > Maria De Filippi, l’annuncio manda in visibilio tutti: Mediaset ha deciso

La puntata di Detto Fatto di oggi, infatti, non andrà in onda dalle 15:00, ma comincerà intorno alle 16:15 per lasciar spazio alle Atp Finals di tennis. Anche oggi ci saranno la rubrica di Giovanna Civitillo, la Discostar di Jonathan Kashanian dedicata a Lady Gaga e lo chef Beniamino Baleotti.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, storia d’amore finita per l’ex tronista: fan delusi

Detto Fatto, la variazione settimanale del programma di Bianca Guaccero

Quella di oggi non sarà l’unica variazione del programma, infatti, i telespettatori affezionati dovranno fare a meno della compagnia di Bianca Guaccero ed il suo team di Detto Fatto per la giornata di martedì 16 novembre. La giornata di domani, infatti, sarà dedicata ancora alle Atp Finals.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, pronti almeno tre nuovi ingressi nella casa: i nomi

Per quanto riguarda la puntata di mercoledì 17 novembre, invece, la programmazione slitterà di un’ora con l’inizio previsto per le 16:15 per lasciare spazio allo sport. Nella puntata di mercoledì ci saranno la stilista Olivia Ghezzi, la chef Cettina Latella mentre nella rubrica W la Rai di Jonathan saranno ospiti Matilde Brandi e Paolo Bosisio. La programmazione riprenderà la sua consueta messa in onda giovedì 18 e venerdì 19 novembre. Nella puntata di giovedì ci saranno la modella curvy Elisa D’Ospina, il make-up artist Manuele Mameli e lo chef Michele Lapi.