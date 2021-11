Anticipazioni Uomini e Donne, nuovo arrivo sul Trono: scontro tra Tina e Ida

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne fanno sapere di uno scontro tra Tina e Ida: arriverà il nuovo tronista?

Oggi, lunedì 15 novembre comincerà una nuova settimana per Uomini e Donne con un inizio tutt’altro che tranquillo. Come di consueto, dalle 14:45 su Canale 5, dame, cavalieri e tronisti scenderanno in studio per affrontare nuove peripezie.

Intanto che le avventure sentimentali di Gemma Galgani proseguono, questa volta ad andare allo scontro con l’opinionista Tina Cipollari sarà la dama Ida Platano. Quest’ultima continuerà a tentennare circa la sua relazione con Diego e se procedere con una conoscenza in esterna: questa indecisione innervosirà l’opinionista che non gliele manderà a dire.

Uomini e Donne, è il turno del nuovo tronista?

Non è certo una novità per gli appassionati del dating show che, dopo l’uscita di scena di Joele Milan, Maria De Filippi ha deciso di affidare il comodo Trono ad un altro volto: Matteo Ranieri. Oltre ad essere un tiktoker di successo, quello di Matteo non è affatto un nuovo volto: nelle passate edizioni è sceso a corteggiare Sophie Codegoni -attualmente impegnata al GF Vip 6- con la quale è uscito dal dating show.

La relazione tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è tramontata poco dopo l’uscita dai riflettori: i due non si sono trovati abbastanza bene a tal punto da proseguire la loro vita insieme. Visto che il Trono è vuoto da un po’, quest’inizio settimana potrebbe essere l’ideale per vederlo comodamente seduto lì.