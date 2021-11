WhatsApp, come dettare un messaggio al posto di scriverlo: è semplicissimo

Nuovo trucco su WhatsApp che permette di dettare un messaggio invece di scriverlo. Andiamo a vedere come applicare il trucco che semplifica tutto.

Ormai quasi tutte le persone al mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno, con l’applicazione che permette a tutti di messaggiare e chiamare gratuitamente. Inoltre il suo utilizzo diventa sempre più essenziale per la vita di tutti i giorni. Gli utenti, ogni giorno, trovano sempre più metodi per semplificare l’uso del colosso di Menlo Park. Ad esempio è spuntato un trucco per scrivere i messaggi di testo dettandoli al sintetizzatore vocale.

Infatti tutta l’utenza per dettare un messaggio scritto può utilizzare il sintetizzatore installato automaticamente all’interno dello smartphone. Basterà quindi dire al cellulare: “Ok Google“. Successivamente poi dovrete aggiungere: “Invia un messaggio WhatsApp a…” ed infine procedere dettando il messaggio da inviare a quella persona. In alternativa potrete utilizzare l’applicazione ‘Voice To Text‘, gratuita sia per App Store che per Play Store.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dazn, batosta per gli italiani: decisione incredibile, tutti penalizzati

WhatsApp, come controllare l’app senza aprirla: trucco rivoluzionario

È oramai noto che quando entriamo su WhatsApp quasi tutti i movimenti che facciamo sono tracciati. Dall’ultimo accesso allo ‘sta scrivendo‘ navigare in incognito sull’applicazione è una vera e propria impresa. Gli utenti più smanettoni però hanno scoperto un trucco per controllare l’app senza nemmeno entrarci. Inoltre è molto semplice applicare il trick che permette a tutti gli utenti di guardare le notifiche e sapere chi è online e chi non lo è rimanendo nascosti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> La Casa di Carta 5, svelato il trailer dell’ultima stagione: finale sconvolgente!

Infatti ci sarà bisogno di usare quello che viene chiamato Widget. Su tutti i smartphone sono disponibili queste scorciatoie. Basterà tenere premuto su uno spazio libero presente nel nostro schermo e successivamente troveremo le opzioni per impostare anche la scorciatoia per WhatsApp. Così potrete vedere in anteprima tutte le notifiche ed i messaggi che vi arrivano all’interno dell’applicazione. Inoltre sarà possibile leggere fino a 6 notifiche contemporaneamente, evitando quindi sempre di accedere all’applicazione.