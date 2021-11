Ospite negli studi di Verissimo, Alessandra Amoruso non ha potuto trattenere la commozione quando l’intervista ha toccato alcuni argomenti. Ecco come sta la cantante oggi e cosa farà nelle prossime settimane.

Alessandra Amoroso sta attraversando un bellissimo periodo professionale. Si trova in giro per l’Italia per i suoi concerti, e ben presto arriverà a cantare anche nello Stadio San Siro di Milano. Silvia Toffanin, che l’ha intervistata nello studio di Verissimo, le ha fatto notare di essere la seconda donna a riuscire a cantare il quello stadio, dopo Laura Pausini.

Secondo Alessandra Amoruso si tratta di una fortuna e di una sfortuna allo stesso tempo. Forse questa è la stessa definizione che si può dare del periodo che ha trascorso durante il lockdown. Trovatasi da sola ad affrontare le sue due più grandi paure, il buio e la solitudine, ha deciso di intraprendere un percorso di psicanalisi.

Verissimo, Alessandra Amoruso ed il ricordo della nonna

Alessandra Amoruso ha raccontato a Verissimo di aver sempre avuto un rapporto molto speciale con sua nonna. Forse anche per questo motivo, vedere che la nipotina Andrea aveva i suoi stessi occhi, non la lascia indifferente. Lei, infatti, sente che sua nonna abbia passato il forte legame che c’era fra loro ad Andrea, e definisce la situazione “magica”.

Secondo Alessandra Amoroso, le canzoni servono proprio ad imprigionare gli istanti che abbiamo vissuto, le emozioni provate. Sarebbe bello riuscire a sapere se questa “magia” che ha trovato negli occhi di Andrea ha già trovato posto nella sua “Canzone Inutile” o in qualche altro brano che ha cantato.

Questa è l’ultima canzone di Alessandra Amoruso, pubblicata il 12 novembre: