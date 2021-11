Uomini e Donne, sconvolgente novità su Ida Platano: pubblico sbalordito – VIDEO

Sconvolgenti novità su Ida Platano lasciano il pubblico di Uomini e Donne senza parole: i dettagli che non sono sfuggiti ai più curiosi

Le nuove puntate di Uomini e Donne continuano a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del longevo talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Ma a far trapelare un bomba, adesso, è stato Gianni Sperti. L’opinionista ha pubblicato delle stories confermando che, nella giornata di sabato 13 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne.

La puntata, in onda tra novembre e dicembre, era incentrata proprio su Ida Platano e la volontà di abbandonare il talk show di Mediaset. Ed ecco che proprio nel lasso di tempo in cui Gianni Sperti ha mostrato di essere impegnato negli studi di Uomini e Donne, la Platano è sparita dai social.

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne? Gli indizi parlerebbero chiaro

Gli ultimi indizi parlerebbero chiaro. Con molta probabilità Ida Platano è tornata a Uomini e Donne. La dama, nel lasso di tempo in cui la produzione del talk show registrava una nuova puntata, ha fatto perdere le sue tracce sui social per poi riapparire con delle stories molto curiose.

La Platano in una camera d’albergo ha ripreso un cartellone con scritto: “Bentornata Ida”(guarda qui il video). Ebbene, dopo la fine della sua relazione con Diego, pare proprio che la dama sia tornata a Uomini e Donne per rimettersi ancora una volta in gioco. Non ci resta che attendere ulteriori segnali.