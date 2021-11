Royal Family, grandi problemi per Harry e Meghan: cosa sta succedendo

Royal Family, problemi per Harry e Meghan negli Usa: “Devono cambiare”. Qualcosa non starebbe andando per il verso giusto

Dopo un iniziale amore a prima vista tra i Sussex e la realtà americana, ora qualcosa sembra essere cambiato. Harry e Meghan vivono ormai da quasi due anni in California, nella villa di Montecito, con i figli Archie e Lilibet Diana. La pandemia di Covid non li ha di certo aiutati nell’inserimento completo nel nuovo tessuto sociale e ora dovranno forse fare i conti con un approccio diverso. Secondo l’autore reale Dylan Howard, autore del libro ‘Royals at War‘, la coppia avrebbe bisogno di “un re-set e un restyling dell’immagine“.

La fonte ha evidenziato alcune contraddizioni perpetrate dai Sussex che non sarebbero andate giù all’opinione pubblica a stelle e strisce, come l’utilizzo dei jet privati. Se da un lato infatti si battono per i cambiamenti climatici e le difficoltà ambientali, dall’altra sembrano non curarsi dell’inquinamento per i loro spostamenti.

Howard ha dichiarato a Express.co.uk: “Con la vita sta tornando ad una sorta di normalità dopo il Covid, dobbiamo aspettarci che Harry e Meghan rivedano completamente la loro immagine. Loro ne sono consapevoli e a quanto pare hanno firmato già accordi per questo”.

Royal Family, problemi per Harry e Meghan negli Usa: stanno cercando di ricostruire la propria immagine

I Sussex, oltre ad essere impegnati nelle loro collaborazioni con Spotify e Netflix, si stanno occupando della stesura dei libri per la Penguin Random House. Non solo, ad occuparli a tempo pieno c’è sempre la loro ‘Archewell Foundation’, con tante iniziative degne di nota. I duchi hanno però capito che per trovare maggiore visibilità in America hanno bisogno di dare nuovo slancio alla loro immagine. Si sarebbero quindi affidati a degli esperti del settore per “ricostruire” il loro personaggio.

Il tour di New York realizzato nelle scorse settimane, rientrerebbe in questa nuova prospettiva, con la coppia che è salita sul palco dell’evento Global Citizen Live per chiedere l’equità del vaccino. La ritrovata verve nelle cause politiche, soprattutto di Meghan, è un altro passo di questo stesso percorso. La gente vuole vederli (almeno negli Usa) impegnati in cause piuttosto serie e non come mere figure di gossip e si aspetta tanto da loro.

Il sogno americano vissuto da Harry (come confermato da lui stesso) deve ancora presentare il lato migliore. Meglio però è giusto farsi “guidare” da chi sa come vanno le cose da quelle parti. D’altronde anche le più grandi star di Hollywood hanno qualcuno che cura la propria immagine.