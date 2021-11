Royal Family, preoccupazione per la Regina Elisabetta: un nuovo malore

Grande preoccupazione nella Royal Family. La Regina Elisabetta starebbe poco bene: la comunicazione da Buckingham Palace

Grande preoccupazione per la Regina Elisabetta. Oggi, domenica 14 novembre, Sua Maestà avrebbe dovuto prendere parte al Remembrance Sunday, un attesissimo evento dopo il Cop26. La sua partecipazione però, come annunciato da Buckingham Palace, pare sia saltata per problemi di salute.

La Sovrana nelle settimane scorse aveva già accusato qualche malore fino al punto di dover annullare moltissimi dei suoi impegni ufficiali. Questa volta, invece, pare abbia avuto problemi alla schiena. Dunque sarebbe questo il motivo che non le consentirà di prendere parte al Cenotafio di Londra, evento dedicato ai caduti.

Problemi di salute per la Regina Elisabetta: il messaggio da Buckingham Palace

La notizia è arrivata da Buckingham Palace a poche ore dall’evento che avrebbe dovuto vedere la Regina Elisabetta in prima linea. Questo è quanto si legge nella comunicazione diffusa poche ore fa: “La Regina, dopo essersi bloccata con la schiena, ha deciso questa mattina con grande rammarico che non potrà partecipare alla cerimonia del Remembrance Day”.

Una sconfitta per la Sovrana che non ama dare forfait a questi importantissimi eventi. Difatti, anche dopo la morte di Filippo, nonostante il dolore non è mai venuta meno ai suoi doveri: “Sua Maestà è delusa dal fatto che perderà la giornata”. Stando però a quanto viene riportato dai media inglesi, il problema della Regina andrebbe ben oltre la distorsione alla schiena.

Intanto è stato comunicato che, al posto di Elisabetta II, sarà il principe Carlo a deporre la ghirlanda in onore dei caduti. Alla cerimonia saranno presenti anche sua moglie Camilla Shand e il primogenito William con sua moglie Kate. Tra gli invitati mancherà il principe Harry.