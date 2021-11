Rossano Rubicondi, il disperato appello del padre: fan sconcertati

Arriva un nuovo disperato appello del padre di Rossano Rubicondi. Il padre infatti avrebbe avanzato una disperata richiesta: le sue parole.

La morte improvvisa di Rossano Rubicondi ha sconvolto la famiglia. Infatti il padre ha lanciato un ennesimo e disperato appello. L’uomo ha scritto una lettera sul settimanale Di Più indirizzata a Ivana Trump, ex moglie del modello, imprenditore e personaggio televisivo. Il 79enne ha deciso di compiere questo gesto per ringraziare la donna che è stata al fianco del figlio anche negli ultimi istanti di vita.

Claudio Rubicondi ha quindi pubblicamente chiesto all’ex moglie di Donald Trump di raccontare tutto ciò che conosceva del figlio. Infatti Claudio vuole sapere tutto del figlio Rossano, visto che oramai da anni erano in cattivi rapporti. Nella lettera il padre scrive: “Un genitore che perde un figlio ha bisogno di sapere tutta la verità per avere conforto. La prego, signora Trump, ci aiuti a stare meglio“. Andiamo quindi a vedere tutte le richieste di Claudio Rubicondi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, protagonista si mette a nudo. Il fratello confessa: “Mi spaventava”

Rossano Rubicondi, l’appello del padre Claudio ad Ivana Trump: “Ci racconti quello che non sappiamo”

Claudio Rubicondi, padre di Rossano, ha quindi lanciato un appello ad Ivana Trump. Infatti il padre del modello ed imprenditore, nella sua lettera a Di Più Tv, afferma: “Ci racconti quello che non sappiamo di nostro figlio, che cosa ha fatto in questi anni. Ci parli del coraggio con cui ha affrontato la malattia, ci dica come viveva. Ci piacerebbe tanto, un giorno, incontrarla di persona e parlare di lui“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Verissimo, pesante confessione di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

Negli ultimi anni di vita Claudio e Rossano non avevano buoni rapporti, visto che il modello ha sempre sospettato una predilezione per Riccardo e un giorno ha deciso di lasciare l’Italia e girare il mondo. Il litigio che ha portato alla chiusura dei rapporti tra i due, inoltre sarebbe legato ad un prestito di soldi da padre a figlio. Nel 2018, però, la famiglia Rubicondi è riuscita ad incontrare il figlio e Ivana Trump in occasione di un’ospitata a Ballando con le Stelle. Fino alla sua morte, però, i rapporti tra i due sono sempre stati tesi, con Claudio che non ha fatto in tempo a riavvicinarsi.