Questo splendido bambino oggi è uno dei conduttori più amati: lo riconoscete? – FOTO

Questo splendido bambino in foto oggi compie gli anni ed è uno dei conduttori più amati. Scopriamo insieme chi è

E’ nato il 14 novembre del 1967 quello che oggi è un amatissimo conduttore. Nella foto in evidenza era solo un bambino, come tanti, pieno di sogni. Sicuramente non tutti lo hanno riconosciuto al primo colpo, ma possiamo dirvi che è acclamato da un folto pubblico.

Nel suo bagaglio professionale vanta tantissima esperienza non solo come conduttore televisivo ma anche come conduttore e regista radiofonico, produttore discografico, attore e imitatore. I suoi genitori si sono occupati di tutt’altro, padre ingegnere e madre farmacista ma le sue idee sono state molte chiare sin dall’inizio: lavorare nel mondo dello spettacolo.

Questo splendido bambino oggi è un amatissimo conduttore: per chi non lo avesse ancora riconosciuto, scopriamo insieme chi è

Il bambino in foto oltre ad amare moltissimo il lavoro che svolge in Tv e in radio ha anche una grande passione: il calcio. Allo stadio o da casa tifa sempre per l’Inter e per il Cosenza Calcio. Ma torniamo al suo lavoro. Nel 1984 ha debuttato per la prima volta in radio mentre in Tv è approdato nelle vesti di autore del Festivalbar nel 1996.

Successivamente e stato autore di Zelig Circus e Zelig Off, programmi che hanno appassionato moltissimo il pubblico del piccolo schermo negli anni 2000. Il bambino che vedete in foto oggi compie 54 anni ed è Nicola Savino. Su Instagram ha voluto condividere questa giornata con i suoi fan pubblicando una serie di scatti che lo ritraggono da quando era bambino ad oggi: “È il compleanno di questi qua, che sono io!”. Tantissimi auguri all’amatissimo conduttore de Le Iene.