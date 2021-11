Netflix, incredibile novità sull’abbonamento: utenti pazzi di gioia

Arriva una conferma direttamente da Netflix, che aggiorna gli utenti sull’abbonamento: grande notizia per tutti gli appassionati.

Grande novità per Netflix che adesso permette a tutti gli utenti di rinnovare il proprio abbonamento direttamente dai dispositivi iOS. Infatti circa tre anni fa il colosso dello streaming video aveva rimosso questa funzione in segno di protesta contro Apple. Il colosso hi-tech tratteneva circa il 30% al colosso di Reed Hastings. Per lo stesso motivo è arrivato anche il ban di Fortnite sia su App Store sia su Play Store.

Infatti le linee guida di App Store e Play Store non indicano che alle app non è del tutto vietato usare metodi di pagamento alternativo, ma questi non possono essere linkati in modo diretto nell’app. Ad esempio quindi nella sua applicazione ufficiale non può includere nella sua app ufficiale un link al proprio sito nemmeno nella homepage. Quindi l’utente dovrà completare in autonomia. Andiamo quindi a vedere perchè il colosso dello streaming video ha preso questa decisione.

Netflix, torna il rinnovo abbonamenti su iOS: la scelta del colosso

Al momento non tutti sono riusciti a capire i motivi della scelta di Netflix. Infatti Apple non ha modificato le proprie tariffe e tratterà sempre il 30% dalla piattaforma streaming. Inoltre tra meno di un mese la stessa Apple sarà costretta a permettere agli sviluppatori di offrire link a metodi di pagamento esterni all’App Store a causa della decisione presa dal giudice Yvonne Gonzales Rogers. Per questo motivo in molti non hanno compreso il motivo della scelta della piattaforma.

Secondo molti, così facendo, l’utente inizierà ad abituarsi a pagare all’interno dell’applicazione. Un mese o due di commissioni ad Apple è un costo sostenibile per iniziare a diffondere il nuovo modo di procedere tra gli abbonati. Quando poi saranno introdotti metodi di pagamento alternativi gli utenti saranno indirizzati verso quella direzione. Inoltre a breve seguiranno anche degli aggiornamenti dell’applicazione nella pagina di rinnovo.