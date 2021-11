Milly Carlucci, è successo un’altra volta: italiani basiti

Duro risveglio per Milly Carlucci. Nonostante i risultati siano buoni c’è ancora chi riesce a fare di meglio: i dettagli

Risveglio amaro per Milly Carlucci. La notizia, come ogni domenica, è arrivata puntuale! Nella sfida del sabato sera la conduttrice televisiva non si è confermata al primo posto sul podio degli ascolti. Al timone di Ballando con le Stelle su Rai Uno la Carlucci è riuscita a conquistare l’attenzione di 4.320.000 telespettatori pari al 19.60% di share. Numeri, che seppure siano buoni, restano ancora bassi per poter fare la differenza.

Difatti, a conquistare un’enorme fetta di pubblico sul piccolo schermo è stata Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque prosegue spedita assieme a Belen Rodriguez che al timone di Tu sì que vales è riuscita a raccogliere l’attenzione di 4.530.000 telespettatori con uno share del 27.42%. Ma veniamo adesso agli altri programmi in onda nella serata di sabato 13 novembre e alle preferenze espresse dal pubblico.

Milly Carlucci di nuovo battuta da Maria De Filippi: che scontro

Come dicevamo nello scontro tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, la prima ha avuto la peggio. Rispettivamente hanno registrato il 19.60% e il 27.42% di share. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze espresse dal pubblico nella serata di sabato 13 novembre.

Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha raccolto 1.025.000 telespettatori con uno share del 5.42%. Su Rai 2 SWAT ha registrato l’attenzione di 993.000 telespettatori pari al 4.6% di share. Su Tv8 F1 GP San Paolo ha interessato 632.000 telespettatori con il 3% di share. Su Italia Uno I Simpson hanno catturato l’attenzione di 550.000 spettatori pari al 2.7% di share.

A seguire su Rete 4 il film Agente 007 – La spia che mi amava ha raccolto 477.000 telespettatori con uno share del 2.5%. La7 ha proposto la serie Versailles interessando 307.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Infine sul Nove Il male vicino – L’omicidio di Chicca Loffredo ha raccolto 272.000 telespettatori e l’1.3% di share.