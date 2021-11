GF Vip 6, un ex tronista entra in casa come concorrente? Indiscrezione bomba sul futuro del reality che presto accoglierà facce nuove

Dopo le ultime anticipazioni e conferme sulla durata del Grande Fratello Vip 6 che non terminerà prima della metà di marzo, appare chiaro che dobbiamo aspettarci facce nuove. Succederà molto presto, tra la fine di novembre e i primi di dicembre, con una serie di ingressi che modificheranno anche gli equilibri nella Casa.

Le indiscrezioni non mancano e un indizio preciso oggi l’ha dato una esperta di gossip ma anche di tv come Deianira Marzano. Secondo lei c’è in nome caldissimo come concorrente maschio ed è legato a Uomini e Donne. “Vi darò qualche indizio – ha scritto su chi sono i due che entreranno nella casa del Grande Fratello. Per adesso vi dico solo che sono ‘G’ e ‘G’. Il primo è un uomo, a gennaio è il suo compleanno ed è ‘GR’. L’altra è una donna. Non sono una coppia, ma hanno lo stesso nome”.

Subito è scattata la caccia al nome, ma tutte le piste per l’uomo portano a Giulio Raselli che due anni fa è stato corteggiatore di Giulia Cavaglià. Poi è tornato l’anno scorso come tronista, alla fine del suo percorso ha scelto Giulia D’Urso, ma la loro storia è finita da tempo. Secondo l’indizio l’altra concorrente dovrebbe chiamarsi Giulia ma nomn è detto che sia una delle due ragazze legate a Raselli.

GF Vip 6, un ex tronista entra in casa? Conosciamo meglio chi è Giulio Raselli

Nonostante manche da un po’ di tempo dal mondo della televisione, Giulio Raselli è ancora amatissimo dai fan che sperano di rivederlo presto. Di recente l’ex tronista è tornato a parlare delle sue ambizioni con un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’, confessando di non aver perso la speranza di tornare in tv: “Non ho quasi mai sentito il peso delle telecamere quindi non mi tirerei indietro qualora ci fosse l’opportunità di mettermi in gioco”.

Ma soprattutto ha confessato che dopo la fine della storia con Giulia D’Urso, ha fatto fatica a provare emozioni simili. Ha investito molto in quella storia e da quando si sono detti addio non ha ancora trovato una ragazza capace di fargli battere il cuore allo stesso modo. Succederà nella casa del GF Vip 6?