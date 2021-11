Kessié non rinnova e il Milan è pronto a investire 28 milioni per aggiudicarsi il centrocampista.

Non è un segreto ormai che Kessie non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha chiesto un enorme adeguamento di contratto, più del triplo di quanto attualmente percepisce. La società, avendo fissato dei limiti sul tetto ingaggi non può accontentare le sue richieste. Perciò, come riportato da SportPaper.it, tra il giocatore e Maldini sembra essere stato raggiunto un accordo: continuerà a vestire la maglia rossonera fino al termine della stagione per poi trovare la sua nuova squadra come parametro zero. Per non lasciare vuoto il suo posto la dirigenza meneghina ha così deciso di intervenire sul mercato facendo un grosso investimento.

Calciomercato Milan, Kessie non sarà un rimpianto: colpo da 28 milioni

Una situazione parallela a quella rossonera è quella che sta vivendo il Marsiglia. Boubacar Kamara, centrocampista sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus di Massimiliano Allegri, rappresenta la prima scelta assoluta in caso di addio di Kessie, sia a gennaio che in estate.

In estate il francese arriverebbe a zero, mentre se i rossoneri decidessero di acquistarlo nella sessione invernale di calciomercato bisognerebbe pagare almeno 28 milioni la società transalpina per liberare in anticipo il centrocampista classe 1999. Il Milan però potrebbe potrebbe chiudere l’affare a gennaio in entrambe le situazioni.